Более 380 тысяч горожан старшего возраста стали участниками «Московского долголетия»
Участниками проекта «Московское долголетие» стали уже около 380 тысяч горожан старшего возраста. За время существования проект стал неотъемлемой частью жизни столицы.
В связи со сложившейся в городе эпидемической ситуацией работу проекта перевели в дистанционный формат. Так, около 70 тысяч москвичей продолжили занятия в онлайн-формате.
Пенсионеры в Москве ведут активный образ жизни и предъявляют высокие требования к услугам и местам, где они хотели бы проводить свое время. Так, в городе появилась сеть городских клубов для пенсионеров «Мой социальный центр».
К концу 2020 года в онлайн-пространство перешли около 170 объединений. За время домашнего режима горожане провели свыше 1,5 тысячи мероприятий, в которых поучаствовали более четырех тысяч участников.
В столице создаются комфортные условия для пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны. Так, для них с 1 января 2020 года проиндексировали все ежемесячные выплаты на 5,6 процента, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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