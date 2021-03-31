Более 380 тысяч горожан старшего возраста стали участниками «Московского долголетия»

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Участниками проекта «Московское долголетие» стали уже около 380 тысяч горожан старшего возраста. За время существования проект стал неотъемлемой частью жизни столицы.

В связи со сложившейся в городе эпидемической ситуацией работу проекта перевели в дистанционный формат. Так, около 70 тысяч москвичей продолжили занятия в онлайн-формате.

Пенсионеры в Москве ведут активный образ жизни и предъявляют высокие требования к услугам и местам, где они хотели бы проводить свое время. Так, в городе появилась сеть городских клубов для пенсионеров «Мой социальный центр».

К концу 2020 года в онлайн-пространство перешли около 170 объединений. За время домашнего режима горожане провели свыше 1,5 тысячи мероприятий, в которых поучаствовали более четырех тысяч участников.

В столице создаются комфортные условия для пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны. Так, для них с 1 января 2020 года проиндексировали все ежемесячные выплаты на 5,6 процента, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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