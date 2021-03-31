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Роструд напомнил, как москвичи будут отдыхать на майские праздники
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Роструд напомнил, как москвичи будут отдыхать на майские праздники

Марина Найденкова

Общество

Первые две рабочие недели мая будут для россиян четырехдневными, а работать 30 апреля придется на час меньше. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Роструда.

— По производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая. При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая будут четырехдневными — с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая, — говорится в сообщении службы по труду и занятости.

Также в службе отметили, что 30 апреля — рабочий предпраздничный день, поэтому его продолжительность будет меньше на один час.

Согласно производственному календарю на 2021 год, следующие праздничные дни ожидают россиян с 12 по 14 июня, на День России, а также с 4 по 7 ноября, на День народного единства.

В середине марта глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала гражданам не выезжать за границу в ближайший отпуск или на длинные выходные и праздничные дни в мае. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире она посоветовала отдохнуть на территории страны.

Как ранее писала «Вечерняя Москва», самой большой популярностью у россиян на приближающиеся майские праздники пользуется железнодорожное направление Москва — Санкт-Петербург. Стоимость билета в одну сторону составляет чуть более 2,2 тысячи рублей. Такая же цена наблюдалась и в 2019 году. Вторым популярным маршрутом стало направление Москва — Казань. Цена в столицу Татарстана увеличилась на 14 процентов и составляет немногим больше трех тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает поездка в Нижний Новгород. Путешествие туда из Москвы подорожало на 29 процентов. Билет в одну сторону стоит свыше 1,3 тысячи рублей. В пятерку востребованных направлений также вошли рейсы из столицы в Екатеринбург и Кисловодск.

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