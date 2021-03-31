Препараты для лечебной косметологии будут производить на базе технополиса «Москва»

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Новый резидент Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» начнет производить препараты для лечебной косметологии. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров в среду, 31 марта.

По его словам, новый резидент технополиса вложит в производство свыше 170 миллионов рублей.

— Завод по производству косметической продукции будет построен на площадке ОЭЗ в Печатниках и займет территорию площадью более 1,5 тысячи квадратных метров. Планируется, что до 2024 года компания создаст порядка 50 высококвалифицированных рабочих мест, — сказал Александр Прохоров.

Глава департамента уточнил, что запуск предприятия планируется осуществить в третьем квартале 2022 года. Среди продукции нового резидента технополиса — инъекционные препараты для косметологии: препараты для мезотерапии и биоревитализации.

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