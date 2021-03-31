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Препараты для лечебной косметологии будут производить на базе технополиса «Москва»
Фото: mos.ru

Препараты для лечебной косметологии будут производить на базе технополиса «Москва»

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к5Карта всех событий

Новый резидент Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» начнет производить препараты для лечебной косметологии. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров в среду, 31 марта.

По его словам, новый резидент технополиса вложит в производство свыше 170 миллионов рублей.

— Завод по производству косметической продукции будет построен на площадке ОЭЗ в Печатниках и займет территорию площадью более 1,5 тысячи квадратных метров. Планируется, что до 2024 года компания создаст порядка 50 высококвалифицированных рабочих мест, — сказал Александр Прохоров.

Глава департамента уточнил, что запуск предприятия планируется осуществить в третьем квартале 2022 года. Среди продукции нового резидента технополиса — инъекционные препараты для косметологии: препараты для мезотерапии и биоревитализации.

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