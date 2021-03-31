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Более 84 процентов долгостроев ликвидировали в центре Москвы
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Более 84 процентов долгостроев ликвидировали в центре Москвы

Кирилл Николаев

Город

С 2011 года в границах центра города находился 221 объект незавершенного строительства. По словам первого заместителя руководителя столичного департамента градостроительной политики Дмитрия Стулова, за это время решены вопросы по 185 проблемным объектам, что составляет более 84 процентов от имеющегося объема.

Он отметил, что перечень незавершенного строительства актуализируется каждый год. В него включаются новые объекты с истекшим сроком действия разрешения на строительство, превышающим два года. Стулов подчеркнул, что в 2020 году из перечня долгостроев исключены четыре проблемных объекта. В этом году планируется решить вопрос не менее, чем по четырем долгостроям.

Ликвидация долгостроев осуществляется в рамках созданной по поручению мэра Москвы Сергея Собянина оперативной группы.

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