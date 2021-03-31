Московская канатная дорога будет работать по летнему графику с 1 апреля

Фото: Александр Кочубей, Вечерняя Москва

Россия, Москва, Лужнецкая набережная, 24/1 Карта всех событий

С 1 апреля 2021 года Московская канатная дорога перейдет на летний график работы. Об этом в среду, 31 марта, сообщили на сайте спортивного комплекса «Воробьевы горы».

— Друзья, обратите внимание, что с 1 апреля мы переходим на летний режим работы, — говорится в сообщении.

По понедельникам канатная дорога будет работать на час дольше: с 16:00 до 22:00. Со вторника по четверг она будет открыта с 11:00 до 22:00, а в пятницу — с 11:00 до 23:00.

В субботу, а также в праздничные дни посетители комплекса смогут воспользоваться дорогой с 10:00 до 23:00, а в воскресенье — с 10:00 до 22:00.

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