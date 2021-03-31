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Михаил Мурашко: Ситуация с коронавирусом в России улучшается
Фото: Пресс-служба Госдумы

Михаил Мурашко: Ситуация с коронавирусом в России улучшается

Никита Абрамов

Здоровье

В течение последних недель ситуация с COVID-19 в России улучшается. Однако на данный момент остается много россиян, которые лечатся от этого заболевания. Об этом в среду, 31 марта, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— В последние недели ситуация улучшается, но хочу констатировать, что тем не менее достаточно большое количество населения получает лечение именно против коронавирусной инфекции, — рассказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

Министр считает, что соблюдение противоэпидемических мер и массовая вакцинация помогут избежать третьей волны коронавирусной инфекции.

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РоссиякоронавирусМихаил Мурашко
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