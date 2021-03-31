Михаил Мурашко: Ситуация с коронавирусом в России улучшается

Фото: Пресс-служба Госдумы

В течение последних недель ситуация с COVID-19 в России улучшается. Однако на данный момент остается много россиян, которые лечатся от этого заболевания. Об этом в среду, 31 марта, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— В последние недели ситуация улучшается, но хочу констатировать, что тем не менее достаточно большое количество населения получает лечение именно против коронавирусной инфекции, — рассказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

Министр считает, что соблюдение противоэпидемических мер и массовая вакцинация помогут избежать третьей волны коронавирусной инфекции.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Михаил Мурашко заявил, что первые партии «КовиВак» будут доступны в первой декаде апреля