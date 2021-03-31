Темпы поставок вакцины от коронавируса в регионы увеличились за последние недели

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Темпы поставок вакцины от коронавируса в регионы России увеличились за последние недели. Об этом в среду, 31 марта, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— В последние недели темпы поставки вакцины в регионы РФ увеличились. Мы видим, что развернутое количество вакцинальных пунктов, сегодня в стране их четыре с половиной тысячи — это стационарных и более полутора тысяч — мобильных пунктов. Сейчас самое главное — наполнять больничную сеть достаточным объемом вакцины, что, в общем, сегодня промышленность и делает, наращивая объемы, — рассказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

Министр отметил, что на госуслугах можно записаться на вакцинацию от COVID-19. В случае нехватки свободных мест человеку предлагают встать в очередь, после чего его пригласят по мере освобождения записи.

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