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Книга российской писательницы вошла в лонг-лист международного Букера
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Книга российской писательницы вошла в лонг-лист международного Букера

Юлия Курганова

Литература

Российская писательница Мария Степанова с книгой «Память памяти» попала в лонг-лист Международной Букеровской премии, в рамках которой ежегодно оценивают книги на английском языке.

Русские писатели были два раза номинированы на Букеровскую премию за литературное творчество. Степанова стала единственным русским писателем, который претендует на премию за конкретное произведение, передает РИА Новости.

Ранее номинантами на соискание данной литературной премии из российских писателей становились Владимир Сорокин и Людмила Улицкая.

Международная Букеровская премия была учреждена в 2005 году. Она вручается зарубежным писателям за книги, которые переведены на английский язык и изданы в Великобритании или Ирландии. Победитель получает 50 тысяч фунтов стерлингов, которые пополам разделит с переводчиком.

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