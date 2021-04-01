Гостиницу в Грузии, где остановился Познер, забросали яйцами

Владимир Познер приехал в Тбилиси отпраздновать день рождения / Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Тбилиси забросали яйцами гостиницу, в которой остановился российский журналист Владимир Познер, чтобы отпраздновать 87-летие. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Так участники акции протеста в Грузии выразили несогласие с мнением телеведущего. Они считают, что присутствие Познера в стране неприемлемо из-за его высказываний о принадлежности Абхазии.

Также канал опубликовал видео, на котором мужчина написал красной краской на асфальте возле здания гостиницы: «Вон из Грузии». В том числе участники акции выкрикивали нецензурные выражения в адрес России.

Протестующие пожаловались на гостиничный ресторан, в котором был банкет по случаю дня рождения журналиста. Заведение оштрафуют за нарушение карантинных ограничений.

Ранее сообщалось, что прилет Познера в Тбилиси вызвал акцию протеста. Протестующим не понравились сделанные ранее ведущим заявления о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.

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