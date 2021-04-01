«Великолепная!»: Вера Брежнева восхитила поклонников фото в купальнике

Вера Брежнева разместила свежее фото / Фото: instagram/ververa

Певица Вера Брежнева опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram пляжное фото, на котором позирует в минималистичном купальнике черного цвета.

В подписи к снимку она поблагодарила всех пользователей, которые поздравили ее старшую дочь Соню с 20-летием, девушка отмечала день рождения 30 марта.

— Спасибо всем за поздравления! Самое большое мое счастье, что я наконец-то с обеими дочками. Еще и на каникулах! — написала Брежнева.

Поклонники отметили, что 39-летняя знаменитость выглядит прекрасно и оставили под постом множество комплиментов.

«Потрясающая»; «Шикарная»; «Просто царица»; «Великолепная!» — написали фолловеры.

Вместе с Соней и ее 11-летней сестрой Сарой бывшая солистка группы «ВИА Гра» сейчас отдыхает в Дубае.

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