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Инфекционист Викулов объяснил отсутствие антител после вакцинации
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Инфекционист Викулов объяснил отсутствие антител после вакцинации

Полина Долганова

Здоровье

Врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, почему после прививки в организме могут отсутствовать антитела.

По словам эксперта, антитела не всегда появляются в крови сразу после вакцинации, кроме того, на них может повлиять и некорректная система тестирования.

Специалист рекомендует подождать от двух до четырех недель, и посмотреть на динамику выработки антител повторно: они могут образоваться позже или не появиться совсем. В случае, если у пациента не вырабатываются антитела, будут применены другие методы профилактики.

— Профилактика будет не с помощью вакцины, а медикаментозная или немедикаментозная. Существует перечень препаратов иммунотропной направленности, — пояснил Викулов в интервью радио Sputnik.

Он уточнил, что выработка антител — это индивидуальный процесс, на который влияет множество факторов, и каждый из них необходимо учитывать.

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