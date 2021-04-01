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Объем промышленного производства Москвы вырос на 11,3 процента за год
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Объем промышленного производства Москвы вырос на 11,3 процента за год

Виктория Родимкина

Город

В январе-феврале 2021 года объем промышленного производства столицы увеличился на 11,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, основным драйвером роста стало развитие обрабатывающей промышленности, объем которой также вырос на 7,6 процента за год.

— Наиболее заметно — в 2,5 раза — увеличилось производство бумаги и бумажных изделий. Также в 2,4 раза выросли объемы производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в том числе в 2,1 раза — выпуск лекарственных препаратов, — сказал Владимир Ефимов.

Повышению спроса на продукцию для строительства способствует городская программа реновации жилья.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров, продолжают расти и объемы выпуска электрического оборудования. Они увеличились на 85,5 процента. Это объясняется увеличением интернет-трафика с переходом на удаленный режим работы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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экономикапроизводствоВладимир Ефимов
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