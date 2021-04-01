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Более 20 миллионов ПЦР-тестов на коронавирус провели в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Более 20 миллионов ПЦР-тестов на коронавирус провели в Москве

Виктория Родимкина

Город

В столице провели свыше 20 миллионов ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом рассказали в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы в четверг, 1 апреля.

Уточняется, что жители столицы могут бесплатно сдать анализ на коронавирус по предварительной записи в одной из 162 поликлиник.

— Несмотря на то что сейчас ситуация менее напряженная, качественное массовое тестирование по-прежнему остается неотъемлемым элементом борьбы с пандемией, — отметили в пресс-службе.

В Москве на сегодняшний день работает общедоступная запись на ИФА- и ПЦР-тестирование. Помимо этого, тесты на COVID-19 в обязательном порядке берутся у горожан с признаками ОРВИ, пневмонией, а также у всех, кто живет с пациентами с коронавирусом, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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