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Полукруглый переход построят вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе в Москве
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Полукруглый переход построят вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе в Москве

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, МКАД, 14-й километр, внешняя сторонаКарта всех событий

Полукруглый пешеходный переход построят вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону Московской кольцевой автодороги (МКАД). Конструкция будет напоминать подвесные мосты, расположенные между выразительными башнями, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в четверг, 1 апреля.

По его словам, надземная часть перехода будет иметь стоечно-ригельную систему, высота конструкции составит три этажа. Остекление планируется сделать витражным.

Архитектор пояснил, что общая площадь сооружения составит около двух тысяч квадратных метров, а ширина — три метра.

Полукруглый переход построят вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе в МосквеФото: Пресс-служба Москомархитектуры

— За счет витражного остекления будет много солнечного света, что в свою очередь повышает комфорт и безопасность пешеходов, — сказал Сергей Кузнецов.

Он отметил, что на данный момент строители уже возвели развязку с двумя надземными переходами, но они не рассчитаны на растущую интенсивность пешеходов и машин, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

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переходМоскомархитектураСергей Кузнецов
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