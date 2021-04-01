Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Познера оштрафовали в Грузии за нарушение карантинных мер
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Познера оштрафовали в Грузии за нарушение карантинных мер

Виктория Родимкина

Происшествия

Министерство внутренних дел Грузии оштрафовало за нарушение карантинных мер по коронавирусу 32 человек, в том числе российского тележурналиста Владимира Познера. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 1 апреля.

В Тбилиси из-за пандемии, помимо прочих, действуют такие ограничения, как комендантский час и запрет на проведение многолюдных мероприятий.

— Сотрудниками управления патрульной полиции оштрафованы 32 человека по части 10 статьи 42 УК за нарушение правил изоляции и карантина. Прибывшие в страну 9 человек из 41 не нарушали правил. Ночью было оштрафована гостиница «Винотель», — отметили в сообщении.

В ведомстве подтвердили, что среди оштрафованных числится Владимир Познер, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что прилет Познера в Тбилиси вызвал акцию протеста. Протестующим не понравились сделанные ранее ведущим заявления о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. Участники акции забросали гостиницу, в которой остановился журналист, яйцами, нецензурно выражались в сторону РФ, а также написали краской около здания отеля фразу «Вон из Грузии». Владимир Познер 1 апреля покинул страну на два дня ранее запланированной даты.

Читайте также: Россия возобновила авиасообщение с шестью странами с 1 апреля

ГрузияВладимир Познеркоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов 
Никита Миронов 

Больше юмора, меньше пафоса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда сериала «Деффчонки»: трое детей в семье — это модно

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киев нужно выпороть, но выпороть с умом

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Европа заборет вирус, поменяв «Астру» на «Зенеку»

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Покойся с миром, «Мир»

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в