Познера оштрафовали в Грузии за нарушение карантинных мер

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Министерство внутренних дел Грузии оштрафовало за нарушение карантинных мер по коронавирусу 32 человек, в том числе российского тележурналиста Владимира Познера. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 1 апреля.

В Тбилиси из-за пандемии, помимо прочих, действуют такие ограничения, как комендантский час и запрет на проведение многолюдных мероприятий.

— Сотрудниками управления патрульной полиции оштрафованы 32 человека по части 10 статьи 42 УК за нарушение правил изоляции и карантина. Прибывшие в страну 9 человек из 41 не нарушали правил. Ночью было оштрафована гостиница «Винотель», — отметили в сообщении.

В ведомстве подтвердили, что среди оштрафованных числится Владимир Познер, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что прилет Познера в Тбилиси вызвал акцию протеста. Протестующим не понравились сделанные ранее ведущим заявления о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. Участники акции забросали гостиницу, в которой остановился журналист, яйцами, нецензурно выражались в сторону РФ, а также написали краской около здания отеля фразу «Вон из Грузии». Владимир Познер 1 апреля покинул страну на два дня ранее запланированной даты.

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