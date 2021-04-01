Инвалид погиб в результате пожара в квартире на севере столицы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 9к3 Карта всех событий

Инвалид скончался в результате пожара на севере столицы. Об этом в четверг, 1 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Источник «ВМ» сообщил, пожар произошел по адресу Ленинградское шоссе, дом 9, корпус 3. В результате происшествия погиб инвалид.

Площадь пожара составляет 15 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается. В настоящий момент экстренные службы занимаются ликвидацией пожара.

Ранее «ВМ» писала о пожаре на северо-западе столицы, в результате которого погиб пенсионер. Сообщалось, что следственные органы начали проверку по этому поводу.

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