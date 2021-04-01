Световые новогодние конструкции начали убирать с улиц Москвы

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Световые новогодние конструкции начали убирать со столичных улиц. Об этом говорится в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства в четверг, 1 апреля.

В 2021 году световые конструкции украшали Москву рекордно долго. В ведомстве отметили, что обычно новогодний декор убирают с улиц столицы в начале марта.

Уточняется, что за неделю работники Комплекса городского хозяйства демонтируют 3743 новогодние конструкции.

— Световые тоннели, арки, светящиеся шары, навесные гирлянды, световые элементы на фонарях отправятся на специальные склады, где будут храниться до следующего Нового года, — пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Специалисты почистят все украшения и проверят их на предмет повреждений. При необходимости конструкции отремонтируют, чтобы использовать повторно следующей зимой.

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