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Почти 28 тысяч москвичей стали самозанятыми в феврале 2021 года
Фото: freepik.com

Почти 28 тысяч москвичей стали самозанятыми в феврале 2021 года

Анастасия Волоснова

Город

Почти 28 тысяч человек зарегистрировали в Москве как самозанятых в феврале 2021 года. Об этом сообщается в Telegram-канале Комплекса экономической политики столицы.

За один год число самозанятых москвичей увеличилось до 532,6 тысячи человек. По сравнению с 1 марта 2020 года, число самозанятых выросло в 2,3 раза, уточнили в ведомстве.

Отмечается, что за два месяца 2021 года поступления в городской бюджет от налога на профессиональный доход увеличились в 2,5 раза. За этот период город получил 570,5 миллиона рублей.

— Для сравнения: почти 500 миллионов рублей — это поступивший в бюджет Москвы налог на профессиональный доход за 2019 год, который был возвращен самозанятым в виде антикризисной поддержки, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за год объем промышленного производства Москвы вырос на 11,3 процента.

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экономикаРаботасамозанятые
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