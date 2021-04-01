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«В Грузии опасно для россиян»: Песков — о ситуации с Познером
Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

«В Грузии опасно для россиян»: Песков — о ситуации с Познером

Виктория Родимкина

Внешняя политика

В Кремле считают, что россиянам опасно ездить в Грузию после инцидента с российским тележурналистом Владимиром Познером. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 1 апреля.

— В Грузии опасно для российских граждан. Туда просто опасно ездить, и это должны россияне четко понимать, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее сообщалось, что после прилета Владимира Познера в Тбилиси начались протесты. Их участникам не понравились сделанные ранее ведущим заявления о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. Протестующие забросали гостиницу, в которой остановился журналист, яйцами, а также написали краской около здания отеля фразу «Вон из Грузии». Владимир Познер 1 апреля покинул страну на два дня ранее запланированной даты.

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ГрузияВладимир ПознерРоссия
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