Минпромторг подтвердил информацию о следствии в отношении главы департамента

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Минпромторг России подтвердил информацию о проведении следственных действий в отношении директора департамента металлургии и материалов Павла Серватинского. В пресс-службе в четверг, 1 апреля, уточнили, что министерство оказывает содействие следственным органам.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Серватинского задержали следователи по подозрению в превышении должностных полномочий.

— В настоящий момент проводятся следственные мероприятия. Министерство всегда оказывает содействие следственным органам и предоставляет всю необходимую для установления истины информацию, — отметили в Минпромторге.

В ведомстве добавили, что госслужба налагает особую ответственность на служащих вне зависимости от занимаемой должности. Министерство придерживается мнения, что все сотрудники должны следовать правилам и законам, сообщает РИА Новости.

Ранее сотрудники молодежного центра в Мытищах предстанут перед судом по делу о мошенничестве.

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