Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Минпромторг подтвердил информацию о следствии в отношении главы департамента
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Минпромторг подтвердил информацию о следствии в отношении главы департамента

Виктория Родимкина

Происшествия

Минпромторг России подтвердил информацию о проведении следственных действий в отношении директора департамента металлургии и материалов Павла Серватинского. В пресс-службе в четверг, 1 апреля, уточнили, что министерство оказывает содействие следственным органам.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Серватинского задержали следователи по подозрению в превышении должностных полномочий.

— В настоящий момент проводятся следственные мероприятия. Министерство всегда оказывает содействие следственным органам и предоставляет всю необходимую для установления истины информацию, — отметили в Минпромторге.

В ведомстве добавили, что госслужба налагает особую ответственность на служащих вне зависимости от занимаемой должности. Министерство придерживается мнения, что все сотрудники должны следовать правилам и законам, сообщает РИА Новости.

Ранее сотрудники молодежного центра в Мытищах предстанут перед судом по делу о мошенничестве.

Читайте также: Главный нефролог Петербурга задержан по подозрению в убийстве жены в 2010 году

предварительное следствиеобвинение в превышении полномочийМинпромторг РФ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Лео Бокерия
Лео Бокерия

«10 тысяч шагов к жизни»: старайтесь больше ходить пешком

Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Никита Миронов 
Никита Миронов 

Больше юмора, меньше пафоса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда сериала «Деффчонки»: трое детей в семье — это модно

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киев нужно выпороть, но выпороть с умом

Все мнения
О проекте
Читайте нас в