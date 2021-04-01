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Стоимость поездки в Москву для туристов не увеличится
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Стоимость поездки в Москву для туристов не увеличится

Виктория Родимкина

Город

Стоимость поездки в столицу для туристов в этом году не изменится. Об этом рассказала председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева в четверг, 1 апреля.

По ее словам, стоимость проживания в московской гостинице в 2021 году не увеличилась, несмотря на пандемию.

— Соответственно, мы можем прогнозировать, что стоимость поездки в Москву не подорожает, — сказала Екатерина Проничева.

Она отметила, что часто стоимость поездки зависит от цели посещения столицы, сообщает ТАСС.

В 2020 году в Москве побывали 13,6 миллиона туристов, что на 46 процентов меньше показателя 2019 года.

Читайте также: Москвичи все чаще отказываются от автомобилей и отдают предпочтение электрокарам, велосипедам

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