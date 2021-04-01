Москвичам рассказали о ходе реконструкции развязки в районе МКАД

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Россия, Москва, улица Верхние Поля Карта всех событий

В Москве стартовали работы по реконструкции развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. Об этом в четверг, 1 апреля, рассказали в пресс-службе столичного департамента строительства.

По словам руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, работы планируется завершить до конца 2023 года. В настоящее время уже закончены торгово-закупочные процедуры. После заключения контракта с генеральной подрядной организацией начнутся подготовительные работы, сообщает Интерфакс.

Загрутдинов добавил, что всего планируется реконструировать более 12 километров дорог, построить семь искусственных сооружений и три пешеходных перехода.

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