Сергей Лавров: РФ и КНР не будут вместе отвечать на санкции Запада

Фото: МИД РФ

Россия и Китай не будут синхронизировать ответы на санкционные «выходки», которые предпринимает Запад по отношению к ним. Об этом в четверг, 1 апреля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Конкретных «козней» в ответ на то, что делается в отношении нас, не планируем и не будем. Не думаю, что будем синхронизировать наши ответы на санкционные выходки, предпринимаемые в отношении Китая и России, — рассказал глава МИД РФ.

Лавров уточнил, что Москва с Пекином имеют стратегию и заявления лидеров и глав министерств иностранных дел. По его словам, на данный момент готовится документ, посвященный 20-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который продлит сотрудничество стран.

— Наши отношения с Китаем совсем другие, нежели отношения классического военного союза. Может быть, они даже более близкие в определенном смысле, — объяснил Лавров в эфире Первого канала.

По его словам, не стоит сравнивать союз РФ и КНР с альянсом НАТО, так как это отношения совершенно разного уровня.

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