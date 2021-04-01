Политолог объяснил, что будет с Россией, если ЮНЕСКО признает борщ украинским
Украина подала заявку на включение борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин объяснил, что будет с Россией, если организация признает борщ украинским.
— Это пустое заявление, которое никак нас не коснется, пусть вносят, как они вносят вышиванки, национальные праздники на Волыни. Наши хозяйки не перестанут готовить борщи! — заявил Бредихин.
Подробности в видеосюжете «ВМ»:
Он отметил, что есть много рецептов борща — украинский, кубанский, донской, московский.
— Какой будет вносить Украина в список нематериального наследия ЮНЕСКО? В 2016 году Бельгия внесла в список свое пиво. Мы перестали пить чешское, немецкое, российское пиво или бельгийское самое лучшее? Данный шаг имеет индивидуальное культурное значение для украинского народа. Борщ как был в России национальной кухней, так и останется, — считает эксперт.
Он добавил, что даже после этого Россию не перестанут ассоциировать с «борщом, водкой, балалайкой», а большей части мира не интересно, что принимает ЮНЕСКО, на Россию это никак не повлияет.
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