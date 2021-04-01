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«Вирус не щадит никого»: Светлана Лобода заболела COVID-19
Фото: instagram/lobodaofficial

«Вирус не щадит никого»: Светлана Лобода заболела COVID-19

Никита Абрамов

Звезды

Российская певица Светлана Лобода заболела коронавирусом. Из-за этого ей пришлось перенести свой концерт. Об этом звезда сообщила в своем микроблоге.

— Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID-19 показал положительный результат. К сожалению, вирус не щадит никого, — рассказала Лобода.

Также певица отметила, что ее концерт переносится в связи с болезнью.

Подписчики решили поддержать своего кумира.

«Выздоравливайте, посылаем вам лучики солнышка»; «Очень за вас переживаем, берегите себя»; «Выздоравливайте, поклонники подождут! Здоровье важнее!»; «Искренне сочувствуем! Скорейшего вам выздоровления», — написали поклонники Лободы в комментариях под постом в ее Instagram-аккаунте.

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