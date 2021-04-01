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Дело сестер Хачатурян вернули в Генпрокуратуру для уточнения обвинений их отцу
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Дело сестер Хачатурян вернули в Генпрокуратуру для уточнения обвинений их отцу

Иван Юминов

Общество

Дело старших сестер Хачатурян отправили в Генпрокуратуру, чтобы уточнить обвинения в их отношении. Об этом стало известно в четверг, 1 апреля.

Московский городской суд отправил в ведомство материалы уголовного дела против двух старших сестер, обвиняемых в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что депутат Госдумы Оксана Пушкина назвала уголовное дело против отца сестер «историческим событием».

Дело сестер Хачатурян

В 2018 году в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна. По обвинению в убийстве были задержаны его дочери Крестина, Мария и Ангелина. Мотивом преступления, полагают следователи, стала неприязнь, которая была спровоцирована отцом девушек. На протяжении долгого времени он причинял им физические и психические страдания.

Следствие в отношении сестер Крестины, Марии и Ангелины Хачатурян было завершено 14 июня. СК посчитал их виновными в убийстве отца. Старшим сестрам грозит до 20 лет лишения свободы, а младшей — до 10 лет. Кроме того, ей было назначено дополнительное обследование.

В мае 2020 года адвокат одной из девушек Алексей Липцер сообщил, что Следственный комитет РФ отказался переквалифицировать действия сестер как самооборону, тем самым не допустив смягчения обвинения. При этом заместитель генпрокурора еще в январе настаивал на переквалификации дела.

Вскоре стало известно, что сестры, их защитники и потерпевшая сторона ознакомились со всеми материалами дела. Адвокаты девушек настаивают на том, что их действия являлись защитой жизни от посягательств со стороны отца. Уголовное дело насчитывает 28 томов.

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