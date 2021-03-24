Признаны потерпевшими: могут ли сестры Хачатурян рассчитывать на освобождение

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Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Михаила Хачатуряна, и признание трех дочерей, подозреваемых в его убийстве, потерпевшими, могут стать определяющими факторами при вынесении приговора сестрам. Так считают адвокаты, опрошенные «Вечерней Москвой». Покойного, напомним, обвиняют в истязаниях и действиях сексуального характера в отношении своих детей.

Защита будет добиваться прекращения уголовного дела

По словам адвоката одной из обвиняемых Марии Хачатурян Ярослава Пакулина, на расследовании преступлений погибшего отца в отношении дочерей настаивали родственники девушек. И в ходе исследования деяний Михаила Хачатуряна было установлено, какой вред здоровью с его стороны был причинен. Поэтому признание девушек потерпевшими — это необходимое процессуальное действие.

— Если их отца признают виновным в совершении преступлений сексуальной направленности, истязаний, то, естественно, это может повлечь смягчение наказания для кого-то из них. Но мы будем добиваться прекращения уголовного дела и уголовного преследования в связи с тем, что девушки действовали в рамках необходимой обороны, защищались от неминуемого посягательства, — сообщил Пакулин в беседе с корреспондентом «ВМ».

Адвокат Геннадий Нефедовский, не связанный с делом сестер Хачатурян, высказал похожую точку зрения и не исключил, что признание девушек потерпевшими станет смягчающим обстоятельством при вынесении приговора по их делу.

— Более того, если это будет расценено как необходимая оборона, то уголовной ответственности не будет вообще. Этого я не исключаю, но тут все зависит от того, как суд будет рассматривать дело и как будет построена работа со стороны защиты, — отметил юрист.

Фото: Скриншот видео на youtube-канале «Россия 1»

Переквалифицируют на более мягкую статью

Впрочем, есть вероятность, что действия сестер не переквалифицируют на «необходимую самооборону», считает адвокат Юлия Кузнецова. Но более снисходительного наказания для них добиться, скорее всего, получится.

— В качестве смягчающих обстоятельств может быть учтен возраст одной из девочек, ей не было 18 лет. Также играет роль то, что они подвергались сексуальному насилию. В ходе следствия это было установлено. Уголовное дело в отношении отца будет прекращено в связи со смертью, но оно может являться поводом для размышлений о том, что убийство было совершено в состоянии аффекта или психологической травмы, — пояснила эксперт.

По ее словам, убийство в состоянии аффекта не освобождает от ответственности. Но если сейчас дочерей обвиняют по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору — прим. «ВМ»), по которой им грозит до 20 лет тюрьмы, то за убийство в состоянии аффекта (статья 107 УК РФ — прим. «ВМ») они получат максимум три года тюрьмы. А с учетом того что девушки уже провели некоторое время под стражей, их вполне могут освободить прямо в зале суда.

— Все основания для переквалификации дела на более мягкую статью, которой является 107-я, в данном случае есть, — уверена Кузнецова.

При этом двое из трех юристов, опрошенных «Вечерней Москвой», отметили, что в России нечасто возбуждают уголовные дела после смерти подозреваемого. В данном случае это, скорее, исключение из правил.

Дело сестер Хачатурян

Летом 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери Крестина, Мария и Ангелина. Мотивом преступления, как полагают следователи, стала неприязнь к отцу, поскольку на протяжении длительного времени он причинял им физические и психические страдания.

Летом 2020 года СКР посчитал девушек виновными в убийстве. Двум старшим из них грозит до 20 лет лишения свободы, а младшей — до 10 лет. Адвокаты подозреваемых настаивают на том, что действия сестер были необходимой самообороной. Однако Следственный комитет в мае 2020 года отказался переквалифицировать дело, не допустив смягчения обвинения. При этом в Генеральной прокуратуре настаивали на том, что в действиях сестер усматривается необходимая самооборона.

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