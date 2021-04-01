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«Много чести»: Владимир Познер прокомментировал инцидент в Тбилиси
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

«Много чести»: Владимир Познер прокомментировал инцидент в Тбилиси

Никита Абрамов

Звезды

Российский тележурналист Владимир Познер прокомментировал произошедший в Тбилиси инцидент. В своем микроблоге он объяснил, почему до сих пор не дал журналистам комментариев, а также не принял приглашение ни в какую программу.

— Объяснение простое и, как мне кажется, очевидное: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду, — написал Познер.

Не все подписчики поддержали решение тележурналиста.

«Печально и неубедительно»; «Вы получили по заслугам!»; «Держи то, что заслужил... Лучшей оценки, чем мнение людей, не существует», — написали поклонники под постом Познера в его Instagram-аккаунте.

Ранее сообщалось, что после прилета Владимира Познера в Тбилиси начались протесты. Их участникам не понравились сделанные ранее ведущим заявления о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. Протестующие забросали гостиницу, в которой остановился журналист, яйцами, а также написали краской около здания отеля фразу «Вон из Грузии». Владимир Познер 1 апреля покинул страну на два дня ранее запланированной даты.

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