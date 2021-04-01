Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более 650 тысяч человек в мире заразились COVID-19 за сутки
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Более 650 тысяч человек в мире заразились COVID-19 за сутки

Иван Юминов

Здоровье

За последние 24 часа число заразившихся коронавирусом в мире людей увеличилось на более чем 650 тысяч человек, превысив отметку в 128 миллионов людей. Об этом следует из данных Всемирной организации здравоохранения в четверг, 1 апреля.

За сутки скончались 11 608 больных. Всего за время пандемии по всему миру умерло более 2,8 миллиона человек. Почти половина новых случаев приходится на Европу — 291 354, затем идут Северная и Южная Америки — 204 208, а на третьем месте по числу заражений — Юго-Восточная Азия, где зафиксировали 84 356 случаев заражения, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил о скором начале третьей волны коронавируса в его стране.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Вирус не щадит никого»: Светлана Лобода заболела COVID-19

статистикаВОЗданные по коронавирусу
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как остановить рост цен, победить дефицит и поддержать рубль

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Модные мальчики в ситцевых платьях

Лео Бокерия
Лео Бокерия

«10 тысяч шагов к жизни»: старайтесь больше ходить пешком

Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Никита Миронов 
Никита Миронов 

Больше юмора, меньше пафоса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Все мнения
О проекте
Читайте нас в