Более 650 тысяч человек в мире заразились COVID-19 за сутки

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

За последние 24 часа число заразившихся коронавирусом в мире людей увеличилось на более чем 650 тысяч человек, превысив отметку в 128 миллионов людей. Об этом следует из данных Всемирной организации здравоохранения в четверг, 1 апреля.

За сутки скончались 11 608 больных. Всего за время пандемии по всему миру умерло более 2,8 миллиона человек. Почти половина новых случаев приходится на Европу — 291 354, затем идут Северная и Южная Америки — 204 208, а на третьем месте по числу заражений — Юго-Восточная Азия, где зафиксировали 84 356 случаев заражения, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил о скором начале третьей волны коронавируса в его стране.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Вирус не щадит никого»: Светлана Лобода заболела COVID-19