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Аналитики оценили восстановление посещаемости торговых центров Москвы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Аналитики оценили восстановление посещаемости торговых центров Москвы

Татьяна Плотникова

Город

Посещаемость торговых центров в Москве в январе-феврале 2021 года восстановилась на 80 процентов относительно уровня 2019 года, до начала пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в отчете MarketBeat Lite международной консалтинговой компании Cushman & Wakefield, опубликованном в пятницу, 2 апреля.

Как отмечают аналитики, масштабная вакцинация и снижение уровня опасений по поводу заражения COVID-19 может простимулировать увеличение посещаемости торговых центров до 90-95 процентов по итогам текущего года.

Общее количество торговых площадей в Москве в форматных торговых объектах (торговые центры, торговый сегмент в МФК, аутлеты, ретейл-парки) составляет 5,7 миллиона квадратных метров. К концу первого квартала 2021 года введено около 42 тысяч квадратных метров торговых площадей от 15 тысяч квадратных метров торговой площади.

При этом многие торговые площадки отмечают более высокую конверсию: потребители все чаще приходят целенаправленно для совершения покупок и в меньшей степени подвержены импульсным тратам.

Дальнейшее восстановление до докризисного уровня может сдерживать активное развитие онлайн-торговли и ограниченность покупательской способности населения.

Что касается отелей и гостиниц Москвы, их загрузка увеличилась до 50,6 процента в течение января — февраля 2021 года (в сравнении с 44,6 процента в декабре 2020 года). Средняя цена на номер составляет 5 069 рублей.

Эксперты ожидают, что к концу 2021 года гостиничный фонд Москвы пополнят 974 номера в пяти новых проектах, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что автостоянку и новые офисные комплексы построили в ТиНАО в феврале.

Читайте также: Рекордное число поездок за сутки с начала пандемии зафиксировали в метро Москвы

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