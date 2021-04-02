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Власти Москвы смогут самостоятельно подписывать соглашения о защите капиталовложений
Фото: mos.ru

Власти Москвы смогут самостоятельно подписывать соглашения о защите капиталовложений

Иван Юминов

Город

Начиная с 2 апреля городские власти смогут заключать соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) без участия федеральных властей. Об этом сообщили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики в пятницу, 2 апреля.

— Соглашения о защите и поощрении капиталовложений дают бизнесу преимущества при реализации инвестиционных проектов: они гарантируют государственную поддержку и неизменность правовых актов. На сегодня в Москве уже заключено три СЗПК с участием Российской Федерации, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На реализацию этих проектов направят около 24 миллиардов рублей инвестиций. СЗПК предполагает, что основные налоги, условия землепользования и градостроительства останутся неизменными в течение всего срока реализации проекта. Также гарантируется господдержка в виде возмещения затрат и процентов по кредитам на создание объектов.

В рамках первого СЗПК в технополисе «Москва» появится фармацевтическое предприятие, объем инвестиций в которое составит 8,6 миллиарда рублей. Инициатива по выпуску вакцины от коронавируса «Спутник V» получит 7,3 миллиарда рублей инвестиций, приводит слова главы городского департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова официальный сайт мэра Москвы.

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