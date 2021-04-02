«Спасибо, что живой»: Валерия трогательно поздравила мужа с днем рождения

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Певица Валерия опубликовала в соцсети пост с трогательным поздравлением с днем рождения своего мужа Иосифа Пригожина, которому 2 апреля исполнилось 52 года.

Артистка осыпала возлюбленного комплиментами, отметив его доброту, смелость и умение удивлять. Кроме этого, певица упомянула о перенесенном продюсером коронавирусе. Она поблагодарила мужа за победу в тяжелой битве с болезнью.

— Спасибо, что живой! (Сегодня эта фраза точно про тебя). Ты преодолел страшное испытание, а сделав это, бросился немедленно снова проверять себя на прочность, — написала Валерия на своей страничке в Instagram.

Артистка отметила, что восхищается и гордится талантами мужа, которые он продемонстрировал в рамках шоу «Маска».

— Еще одно качество в тебе открыла — ты умеешь хранить тайны, а это дорого стоит. Пожалуйста, никогда больше не болей и будь счастлив! С днем рождения, любимый! — заключила певица.

Подписчики Валерии присоединились к поздравлению, пожелав продюсеру здоровья и творческих успехов.

«Ух, какая парочка! Очень красивые»; «Золотые слова!»; «Вы самая лучшая и красивая пара на нашей эстраде!» — прокомментировали публикацию артистки фолловеры.

Напомним, в январе Иосиф Пригожин переболел COVID-19 в тяжелой форме. Победу над болезнью продюсер назвал вторым днем рождения.

Валерия и Иосиф Пригожин счастливы в браке с 2004 года. У каждого из них есть по трое детей от предыдущих союзов.

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