Центр социального обслуживания построят на севере Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Дубнинская улица, 20к4 Карта всех событий

Центр социального обслуживания с библиотекой, кафе и кулинарной студией построят в Восточном Дегунине на севере Москвы. Об этом рассказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Объект будет расположен по адресу Дубнинская улица, владение 20, корпус 4. Уточняется, что четырехэтажный центр построят на средства из городского бюджета до начала 2022 года.

В здании организуют просторную гостевую зону, актовый зал, кулинарную и творческую студию, кафе, библиотеку и спортивный зал. В центре откроют отделение социальной реабилитации, на площадке также будут выдавать необходимые технические средства. Отмечается, что центр адаптируют для маломобильных граждан.

— После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок объекта. К проверкам привлекут специалистов Центра экспертиз, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ, — отметил Олег Антосенко.

Он уточнил, что в комитете будут контролировать соблюдение рабочими антиковидных требований, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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