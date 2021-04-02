За сутки в России выявили 8792 новых случая COVID-19
В 85 субъектах России за последние 24 часа обнаружили 8792 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба в пятницу, 2 апреля.
Отмечается, что у почти 13 процентов больных не отмечаются клинические проявления болезни. Полностью выздоровели 9832 человека, при этом скончались 400 граждан.
Всего за период пандемии в стране выявили 4 563 056 случаев коронавируса. Зафиксировано 99 633 летальных исхода, а выздороветь удалось 4 186 251 человеку.
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