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Социальные объекты Москвы приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья
Фото: Михаил Подобед, «Вечерняя Москва»

Социальные объекты Москвы приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья

Анастасия Волоснова

Город

Около 86 процентов социально значимых объектов Москвы приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты.

В ведомстве уточнили, что объекты должны быть доступны для москвичей, которые используют кресло-коляски или собак-поводырей. Для этого власти устанавливают специальные тактильные покрытия и поручни. Кроме того, при учреждениях обустраивают места отдыха, понижают бордюры, убирают пороги и принимают другие меры.

Уточняется, что в организации социальных объектов городской инфраструктуры в Москве используется принцип «универсального дизайна».

В Москве также адаптируют для маломобильных граждан подъезды домов и общественный транспорт.

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