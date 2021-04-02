Благовещение — 2021: что нельзя есть в этот день

Фото: pixabay.com

Благовещение Пресвятой Богородицы отметят православные 7 апреля. Согласно библейским сказаниям, именно в этот день Пресвятая Мария узнала о своей беременности. Эта дата выпадает на Великий пост, поэтому многие будут соблюдать сдержанность в питании.

Что можно и нельзя есть

В этот день будет запрещено употреблять в пищу молочные продукты животного происхождения и мясо. При этом за время Великого поста несколько раз разрешается кушать рыбу. Поэтому к праздничному столу можно поставить вкусные блюда. Повара рекомендуют сделать несложные салаты. Также можно добавить в рацион бобовые. Хорошим заменителем мяса можно считать грибы, так как в них содержится много белка. На десерт можно скушать фрукты и такие сладости, как натуральный мармелад, зефир, шоколад и сухофрукты.

Приметы

В этот день особенно почитаются голуби. Если встретить на Благовещение эту птицу, то он будет предвестником счастливой и радостной весны. В свою очередь, воробьи и ласточки свидетельствовали о стабильности и покое. Синицы были символом приятных перемен в жизни, отмечает «Невские новости». А вот ворону лучше не встречать на своем пути. Она предвестник уныния. Нехорошим знаком будет, если увидеть мертвых птиц.

Читайте также: Страстная пятница — 2021: что запрещено делать в этот день