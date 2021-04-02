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Король жанра минимал-техно заставит москвичей двигаться на танцполе
Фото: пресс-служба ГПМ Радио

Король жанра минимал-техно заставит москвичей двигаться на танцполе

Оксана Васильева

Афиша

Король жанра минимал-техно Boris Brejcha заставит москвичей двигаться на танцполе.

После четырехлетнего перерыва Boris Brejcha совершает турне по России. В эти дни он радует москвичей своей драйвовой музыкой на клубных сценах. Сегодня утром знаменитый немецкий диджей побывал в столичной студии Радио Energy и устроил премьеру нового трека «Spicy». В нашей стране фанаты называют Brejcha просто Боря, и, по мнению артиста, это звучит «очень тепло и приветливо». Главная фишка Brejcha – выступление в карнавальной маске венецианского шута.

— Вначале маска была очень маленькой и невзрачной, но я все-таки вышел в ней. Эффект оказался правильным. Теперь у меня уже есть огромная маска шута, и она создает крутую атмосферу, — рассказал Boris Brejcha.

К радости российских поклонников шоу в Москве проходит 2 и 3 апреля в клубе Adrenaline Stadium и 4 апреля в клубе Gipsy.

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