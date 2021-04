Мир детской литературы: топ полезных материалов в библиотеке МЭШ

Писатель Лев Толстой / Фото: Скриншот видео (www.youtube.com/watch?v=40QldsoSzA4)

2 апреля ежегодно отмечается Международный день детской книги, приуроченный ко дню рождения датского сказочника Ганса Христиана Андерсена. Этот праздник — отличный повод еще раз вспомнить, какую важную роль играет чтение в жизни ребенка. К памятной дате сотрудники Института содержания, методов и технологий образования МГПУ подготовили тематическую подборку материалов в библиотеке МЭШ.

Красная Шапочка, Златовласка и другие

День детской книги — прекрасная возможность погрузиться вместе с ребенком в мир сказок и детской литературы. Сценарий урока Fun at School открывается увлекательным мультфильмом: сказка про Красную Шапочку рассказывается на английском языке. Известный сюжет помогает ребятам интуитивно выполнить интерактивные задания: они знакомятся с новой лексикой, вспоминают главных героев и мораль произведения. Юные москвичи могут обсудить и другие детские произведения: сказки «Спящая красавица» и «Златовласка и три медведя». Для детей, предпочитающих современные книги или рассказы, также подготовлены интересные упражнения. Это и видеофрагмент из комикса «Артур и Раскал», и тесты с самопроверкой, и увлекательные интерактивные приложения.

Сказке про Златовласку также посвящен отдельный сценарий на английском языке Goldilocks and the Three Bears. Красочные видео и тексты с аудиосопровождением с самого начала погружают ребят в атмосферу сказки. С помощью интерактивных заданий ребята учатся новым словам, писать электронные письма и обсуждать прочитанное.

Классики русской литературы

Лев Толстой считал, что главная задача школы — не только научить детей грамоте, но и привить любовь к чтению. Специально для учеников яснополянской школы он писал небольшие рассказы с простыми и понятными сюжетами из жизни детей. Познакомиться с биографиями Льва Толстого и других классиков отечественной детской литературы, а также с их уникальными произведениями и яркими персонажами можно с помощью учебного пособия «Классики детской литературы».

Любовь к природе

Почему у Виталия Бианки такая звучная фамилия? Где целыми днями пропадал Николай Сладков? Что рисовал Евгений Чарушин? Ответить на эти вопросы, узнать о детских произведениях о природе и пройти задания на самопроверку можно с помощью учебного пособия «Русские писатели XX века детям о природе».

Ганс Христиан Андерсен

2 апреля родился один из самых известных детских писателей Ганс Христиан Андерсен. Его жизни и произведениям посвящен одноименный урок. Ребята познакомятся с творчеством писателя, узнают, от кого он услышал первые сказки и кем хотел стать. В уроке можно найти задание в формате международных исследований, видеофрагменты и тесты на самопроверку. Отдельный сценарий урока посвящен сказке писателя «Огниво». Школьники прослушают литературно-музыкальную композицию по теме, а в конце урока самостоятельно поставят целый спектакль: смастерят кукольных героев сказки и озвучат их.

Читайте также: К 212-летию Николая Гоголя: топ познавательных материалов в библиотеке МЭШ