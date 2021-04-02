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Молитва, булавка и нить: как защититься от злых коллег на работе
Фото: Pixabay

Молитва, булавка и нить: как защититься от злых коллег на работе

Никита Абрамов

Общество

Многие люди нередко могут сталкиваться с недружелюбным отношением в рабочем коллективе. Нередко это даже может перерасти в настоящую травлю. Однако что делать в случае, если нравится сама работа, нет желания с нее уходить, но с коллективом ужиться так и не получилось?

В первую очередь рекомендуется сохранять хладнокровие и выдержку. Безусловно, сложно сдерживаться при направленной провокации, однако при первых признаках послабления на вас может обрушиться еще большая волна негатива.

Следует вызвать того коллегу, который больше других идет на конфликт и поинтересоваться, чего именно он добивается. Возможно, после высказываний разговор будет исчерпан. В случае если такой разговор не помог, то рекомендуется свести все общение с этим человеком к минимуму. Главное — ни в коем случае не реагировать на провокации.

Также оградить себя от нападок недобрых людей поможет молитва Пресвятой Богородице. Сильнее всего эффект будет наблюдаться, если молиться перед иконой «Умягчение злых сердец». Кроме того, помогут псалмы 90, 34 и 26.

В числе прочих методов можно использовать булавку, которую следует приколоть к внутренней стороне одежды. Считается, что она будет собираться негативный посыл в вашу сторону и замыкать его на себе.

Неплохим способом считают и красную шерстяную нить, на которой нужно завязать семь узлов. Согласно древним иудейским учениям, данный оберег защищает от дурных мыслей, направленных в вашу сторону и сглаза, сообщается на сайте «Просто работа».

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