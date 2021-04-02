Экоцентр «Царская пасека» позвал москвичей на квест «НеПроВоронь»

Фото: Анна Быкова

Экоцентр «Царская пасека» к Международному дню птиц организует семейный квест «НеПроВоронь». Мероприятие пройдет в Измайловском лесу 3 апреля, сообщается на сайте Мосприроды.

Участникам предстоит пройти разнообразные задания: игры «Птичий алфавит» и «Взмахни крылом»; мастер-классы «Птица счастья», «Птичий дом» и другие активности.

В завершение мероприятия все его участники получат сувениры от Мосприроды.

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