Столичный суд арестовал главу департамента Минпромторга по делу о превышении полномочий

Фото: Пресс-служба Хамовнического районного суда города Москвы

Суд арестовал на два месяца главу департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Павла Серватинского. Об этом в пятницу, 2 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Хамовнического районного суда города Москвы.

Серватинского обвиняют в совершении преступления по статье «Превышение должностных полномочий». Суд арестовал Серватинского на срок до 1 июня 2021 года.

Видео: Пресс-служба Хамовнического районного суда города Москвы

Напомним, 1 апреля Павла Серватинского задержали следователи по подозрению в превышении должностных полномочий.

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