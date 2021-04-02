СК Белоруссии возбудил уголовное дело против Александры Герасимени

Фото: sk.gov.by / СК Республики Беларусь

В отношении руководителя оппозиционной инициативы «Белорусский фонд спортивной солидарности» (БФСС) Александры Герасимени и исполнительного директора фонда Александра Опейкина возбуждено уголовное дело за призывы к причинению вреда национальной безопасности. Об этом сообщил Следственный комитет страны.

Сообщается, что действия членов фонда квалифицированы следователями как призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, совершенные с использованием СМИ или интернета.

Следственный комитет постановил, что под давление членов БФСС перенесен ряд крупных спортивных мероприятий. Согласно заявлению, действия Герасимени, Опейкина и иных лиц нанесли значительный имиджевый и финансовый урон, подорвали престиж Белоруссии на международной и политической арене, а также дискредитировали руководителей спортивной отрасли и государства.

— Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет, — говорится в заявлении СК.

В настоящий момент по делу проводятся срочные следственные и процессуальные действия. Окончательная правовая оценка будет дана по окончании расследования.

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