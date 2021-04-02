Адвокат потерпевших по делу нефролога назвал подозреваемого выдающимся врачом

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Александр Почуев, адвокат потерпевших — Геннадия Александровича Кононова, отца Ирины Геннадьевна Земченковой, и ее детей — по делу главного нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова призвал дождаться результатов расследования. Также он назвал подозреваемого выдающимся врачом.

— Не надо устраивать сенсации из человеческих семейных трагедий. Не стоит судить без суда. Александр Земченков еще не признан виновным. Факт убийства еще не доказан. Потерпевшая сторона призывает всех к объективности, соблюдению презумпции невиновности и исключению версии оговора и фабрикации дела, — рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» Почуев.

Ранее стало известно, что во вторник, 30 января, следователи задержали 60-летнего Александра Земченкова по подозрению в убийстве своей жены.

По версии следователей, 23 февраля 2010 года мужчина поссорился с женой, затем убил ее. Тело он расчленил и выбросил в мусорные контейнеры. После этого врач обратился в полицию с заявлением о пропаже жены. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 2 апреля арестовал подозреваемого до 27 апреля.

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