Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Саакашвили заявил, что Познер является врагом Грузии
Фото: flickr.com / European People's Party

Саакашвили заявил, что Познер является врагом Грузии

Никита Абрамов

Общество

Бывший президент Грузии и глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили прокомментировал ситуацию с приездом в Тбилиси российского тележурналиста Владимира Познера.

— Познер — старый кагэбэшник, которого Путин выкатил в 2008 году, — он негласный враг Грузии! — сказал Саакашвили.

Он уточнил, что в Грузию вместе с Познером приехали представители российских государственных СМИ, которых Саакашвили назвал «генералами гибридной войны».

Также политик отметил, что гордится грузинской молодежью.

— Да, к гостю нужно относиться, как к гостю, а к врагу — как к врагу! — цитирует Саакашвили «Грузия Online».

Ранее сообщалось, что после прилета Владимира Познера в Тбилиси начались протесты. Их участникам не понравились сделанные ранее ведущим заявления о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. Протестующие забросали гостиницу, в которой остановился журналист, яйцами, а также написали краской около здания отеля фразу «Вон из Грузии». Владимир Познер 1 апреля покинул страну на два дня ранее запланированной даты.

Читайте также: «Много чести»: Владимир Познер прокомментировал инцидент в Тбилиси

Владимир ПознерМихаил СаакашвилиГрузия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как остановить рост цен, победить дефицит и поддержать рубль

Все мнения
О проекте
Читайте нас в