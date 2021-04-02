Саакашвили заявил, что Познер является врагом Грузии

Фото: flickr.com / European People's Party

Бывший президент Грузии и глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили прокомментировал ситуацию с приездом в Тбилиси российского тележурналиста Владимира Познера.

— Познер — старый кагэбэшник, которого Путин выкатил в 2008 году, — он негласный враг Грузии! — сказал Саакашвили.

Он уточнил, что в Грузию вместе с Познером приехали представители российских государственных СМИ, которых Саакашвили назвал «генералами гибридной войны».

Также политик отметил, что гордится грузинской молодежью.

— Да, к гостю нужно относиться, как к гостю, а к врагу — как к врагу! — цитирует Саакашвили «Грузия Online».

Ранее сообщалось, что после прилета Владимира Познера в Тбилиси начались протесты. Их участникам не понравились сделанные ранее ведущим заявления о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. Протестующие забросали гостиницу, в которой остановился журналист, яйцами, а также написали краской около здания отеля фразу «Вон из Грузии». Владимир Познер 1 апреля покинул страну на два дня ранее запланированной даты.

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