«Хочу домой»: Стриженова опубликовала фото с мужем из больничной палаты

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российская телеведущая Екатерина Стриженова лежит в Боткинской больнице после операции. В своем микроблоге телеведущая поделилась с поклонниками фотографией, на которой она запечатлена в больничной палате рядом со своим мужем.

— Хочу домой, — подписала снимок Стриженова.

Подписчики пожелали звезде скорейшего выздоровления.

«Катюнь, красавица наша, выздоравливай скорее»; «Пусть все будет хорошо»; «Катенька, выздоравливай быстрее и домой, дома лучше!»; «Вы наше Солнышко! Выздоравливайте скорее!», — написали поклонники под постом Стриженовой в Instagram-аккаунте.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что телеведущая Екатерина Стриженова упала во время съемок на Первом канале. После несчастного случая ей пришлось сделать операцию.

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