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Игорь Николаев получил звание народного артиста России
Фото: Youtube / между нами

Игорь Николаев получил звание народного артиста России

Никита Абрамов

Звезды

Российский певец Игорь Николаев удостоен звания народного артиста России. Об этом он сообщил в пятницу, 2 апреля, в своем микроблоге.

— Указ был подписан Президентом РФ еще 27 декабря 2019 года, но, видимо, из-за пандемии награждение состоялось чуть позже, и это здорово, потому что у нас снова праздничное настроение, и ощущение, что наградили еще раз! — рассказал Николаев.

Подписчики восторженно отреагировали на публикацию и начали поздравлять артиста.

«Я была уверена, что Вы уже Народный. Вы, как никто, заслужили уже давно это звание!»; «Поздравляю! Вы достойны такой награды»; «Вы своими песнями прошили наши сердца, вы часто с нами в душе, большое спасибо вам за ваши песни», — написали поклонники под постом Николаева в его Instagram-аккаунте.

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