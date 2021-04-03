Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
В Минцифры оценили предложенные поправки в законопроект об обезличивании данных
Фото: freepik.com

В Минцифры оценили предложенные поправки в законопроект об обезличивании данных

Татьяна Плотникова

Общество

Предложенные поправки в законопроект об обезличивании персональных данных оценили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В ведомстве отметили, что считают их достаточными.

Таким образом ведомство прокомментировало инициативу председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды о том, что в законопроекте следует предусмотреть необходимость получения добровольного и информированного согласия.

Минцифры напомнило, что распоряжение доступом к персональным данным уже регламентировано федеральным законом «О персональных данных». Согласно данному закону, получить доступ к таким данным третьи лица могут лишь при наличии согласия обладателя данных либо в предусмотренных законодательством случаях.

— Необходимость согласия со стороны человека на обезличивание данных, к которым потом могут получить доступ третьи лица, отражена в проекте поправок правительства к закону о персональных данных, — рассказали в пресс-службе Минцифры ТАСС.

Ранее в Роскомнадзоре ответили на сообщения о том, что при регистрации в социальных сетях и мессенджерах будут запрашивать паспортные данные и место жительства. Как уточнил представитель ведомства, ранее предлагался избыточный список личной информации, которую нужно было предоставить. Теперь обрабатывать планируют только те данные, которые содержатся в Единой системе идентификации и аутентификации.

Читайте также: Депутат Госдумы опроверг сбор паспортных данных пользователей соцсетей и мессенджеров

законотворчествозащита персональных данныхМинцифры
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Все мнения
О проекте
Читайте нас в