В Минцифры оценили предложенные поправки в законопроект об обезличивании данных

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Предложенные поправки в законопроект об обезличивании персональных данных оценили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В ведомстве отметили, что считают их достаточными.

Таким образом ведомство прокомментировало инициативу председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойды о том, что в законопроекте следует предусмотреть необходимость получения добровольного и информированного согласия.

Минцифры напомнило, что распоряжение доступом к персональным данным уже регламентировано федеральным законом «О персональных данных». Согласно данному закону, получить доступ к таким данным третьи лица могут лишь при наличии согласия обладателя данных либо в предусмотренных законодательством случаях.

— Необходимость согласия со стороны человека на обезличивание данных, к которым потом могут получить доступ третьи лица, отражена в проекте поправок правительства к закону о персональных данных, — рассказали в пресс-службе Минцифры ТАСС.

Ранее в Роскомнадзоре ответили на сообщения о том, что при регистрации в социальных сетях и мессенджерах будут запрашивать паспортные данные и место жительства. Как уточнил представитель ведомства, ранее предлагался избыточный список личной информации, которую нужно было предоставить. Теперь обрабатывать планируют только те данные, которые содержатся в Единой системе идентификации и аутентификации.

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