Юрист рассказал, кого суд может обязать убираться в квартире

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Собственники долей в коммунальных квартирах несут обязанность по поддержанию чистоты в помещении, напомнил управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

Как пояснил эксперт, собственник владеет своей комнатой или долей, а места общего пользования (коридор, кухня и туалет с ванной комнатой) принадлежат всем собственникам пропорционально их долям. Соответственно, используют их и следят за состоянием этих мест совместно.

Владельцы долей в коммуналках должны не только поддерживать чистоту в своих помещениях и местах общего пользования, но и решать вопросы относительно графика дежурств и ремонта помещений, cвоевременно оплачивать коммунальные услуги, cледить за должным состоянием коммунальной квартиры.

Порядок пользования помещениями в коммунальной квартире может быть установлен общим собранием собственников комнат. Если же возникли непримиримые разногласия касательно установления такого порядка, он может быть определен и на основании решения суда.

При этом можно обратиться в суд с требованием обязать нарушителя соблюдать установленный порядок или компенсировать убытки, которые были понесены остальными собственниками, рассказал Редин агентству «Прайм».

Ранее юрист рассказал, что делать со спорными требованиями инспекторов ДПС.

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