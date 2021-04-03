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Клип Манижи стал самым популярным среди участников Евровидения-2021
Фото: 1tv.ru

Клип Манижи стал самым популярным среди участников Евровидения-2021

Виктория Родимкина

Музыка

Клип певицы Манижи на песню «Russian Woman» набрал более 6,7 миллиона просмотров на YouTube-канале Евровидения-2021, став самым популярным среди композиций других участников конкурса.

Ранее лидером по числу просмотров была названа сербская группа Hurricane с песней «Loco Loco». Их клип набрал около 6,6 миллиона просмотров.

Ранее сообщалось, что российско-таджикская артистка Манижа была выбрана для участия в европейском песенном конкурсе от России. 29-летняя певица исполнит композицию «Russian Woman» на русском языке.

Напомним, конкурс Евровидение был отменен в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В этом году он пройдет на арене Ahoy в Роттердаме с 18 по 22 мая.

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музыкаЕвровидениеМанижа
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