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Следствие просит запретить Эдварду Билу выходить из дома после ДТП в центре Москвы
Фото: Пресс-служба Тверского суда

Следствие просит запретить Эдварду Билу выходить из дома после ДТП в центре Москвы

Виктория Родимкина

Происшествия

Следствие просит суд в рамках запрета определенных действий для блогера Эдварда Била, который стал участником ДТП на Смоленской площади, запретить ему выходить из дома. Об этом сообщила пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева в субботу, 3 апреля.

— Просят избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий со следующими ограничениями: выходить за пределы жилого помещения, — сказала она.

Помимо этого, следствие просит запретить блогеру общаться с участниками уголовного судопроизводства без разрешения следователя. Также суд призвали не разрешать Билу находиться в местах массовых мероприятий и управлять транспортным средством, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Видео: Пресс-служба Тверского суда

Напомним, 1 апреля на Новинском бульваре в районе дома 1/2 столкнулись пять легковых автомобилей. Из-за аварии движение транспорта на внешней стороне Садового кольца полностью перекрыли. Виновником происшествия называют водителя автомобиля Audi, который принадлежит известному блогеру Эдварду Билу. Иномарка вылетела на встречную полосу. Сообщалось, что в результате происшествия пострадала одна женщина: ее зажало в машине. Пострадавшая была вызволена из автомобиля и госпитализирована с несколькими переломами. Женщина находится в больнице, ее состояние тяжелое.

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