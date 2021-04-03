Следствие просит запретить Эдварду Билу выходить из дома после ДТП в центре Москвы

Фото: Пресс-служба Тверского суда

— Просят избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий со следующими ограничениями: выходить за пределы жилого помещения, — сказала она.

Помимо этого, следствие просит запретить блогеру общаться с участниками уголовного судопроизводства без разрешения следователя. Также суд призвали не разрешать Билу находиться в местах массовых мероприятий и управлять транспортным средством, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Видео: Пресс-служба Тверского суда

Напомним, 1 апреля на Новинском бульваре в районе дома 1/2 столкнулись пять легковых автомобилей. Из-за аварии движение транспорта на внешней стороне Садового кольца полностью перекрыли. Виновником происшествия называют водителя автомобиля Audi, который принадлежит известному блогеру Эдварду Билу. Иномарка вылетела на встречную полосу. Сообщалось, что в результате происшествия пострадала одна женщина: ее зажало в машине. Пострадавшая была вызволена из автомобиля и госпитализирована с несколькими переломами. Женщина находится в больнице, ее состояние тяжелое.

Ранее по теме:

Адвокат пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом: Виновный должен понести ответственность

Адвокат рассказал о состоянии девушки, серьезно пострадавшей в ДТП на Смоленской площади

Жена блогера Эдварда Била приехала на заседание по делу об аварии на Смоленской площади